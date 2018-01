Kreuzzug gegen das Russische: Lettische Regierung beschließt "Sprachreform" im Schulwesen

Quelle: Reuters

In Lettland soll Lettisch trotz einer großen russischen Minderheit bis 2021 schrittweise zur vorherrschenden Unterrichtssprache werden. Die Mitte-Rechts-Regierung in Riga gab am Dienstag grünes Licht für eine entsprechende Gesetzesinitiative des Bildungsministeriums. Demnach soll der Übergang an den Schulen des baltischen EU-Landes von 2019 an erfolgen. Das Parlament muss dem noch zustimmen.