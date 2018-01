"Strand-König": Brasilianer wohnt seit 22 Jahren in einer Sandburg

Der 44-jährige Marcio Mizael Matolias baut seit über zwei Jahrzehnten an einem atemberaubenden Schloss aus Sand am brasilianischen Strand. Das Einzige, was ihn von anderen Sandburg-Künstlern unterscheidet – am Ende des "Arbeitstages" ist er bereits zu Hause.