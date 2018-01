Hunderte Menschen vor Buschbrand im Nationalpark bei Sydney gerettet

Quelle: Reuters Hunderte Menschen vor Buschbrand im Nationalpark bei Sydney gerettet

Die Feuerwehr kam im Boot: Hunderte Wanderer, darunter auch viele Touristen, sind in Australien vor einem Brand in einem Nationalpark gerettet worden. Mehrere Buschfeuer waren im Royal National Park südlich der Metropole Sydney ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Die Wanderer wurden mit Booten von Stränden des an der Küste liegenden Nationalparks gerettet.