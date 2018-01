Australien rüstet sich im Kampf gegen schwere Buschbrände auf

Heftige Buschbrände bei hochsommerlichen Temperaturen halten Einsatzkräfte im Süden Australiens in Atem. In Currum Downs, einem südöstlichen Vorort von Melbourne, bildete sich am Samstagnachmittag (Ortszeit) zeitweilig eine kilometerbreite Feuerfront, wie die australische Nachrichtenagentur AAP meldete. Mindestens ein Wohnhaus sowie mehrere Schuppen und Zäune wurden zerstört oder beschädigt.