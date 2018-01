Bürger schlagen bundesweit mehr als 1.300 Orte für Stickoxid-Messung vor

Als Reaktion auf einen Aufruf der Umwelthilfe haben Bürger mehr als 1.300 Orte für die Messung von gesundheitsschädlichen Stickoxiden vorgeschlagen. Die meisten Plätze liegen in Großstädten, es sind aber auch rund 70 in Dörfern mit bis zu 5.000 Einwohnern dabei. Im Februar wollen Experten der Deutschen Umwelthilfe (DUH) an 500 Orten in Deutschland messen, wie hoch die Stickoxidbelastung ist.