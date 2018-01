Kasachstan baut Öko-Stadt für 1,7 Milliarden Euro

In der kasachischen Stadt Aktau im Südwesten des Landes soll eine Öko-Stadt gebaut werden. Die Realisierung des Projektes wird etwa 1,7 Milliarden Euro kosten. Der Vertrag wurde zwischen den Firmen Global Project Capital Ltd, AAG Corporate Services Ltd, China Road and Bridge Corporation (CRBC) Ltd sowie der Verwaltung des Gebiets Mangghystau unterzeichnet. Das teilte der Pressedienst der Behörde mit.