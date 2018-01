Deutscher baut Flugapparat aus Badewanne und fliegt in Bäckerei

Die Betreiber des YouTube-Kanals The Real Life Guys haben ein Fluggerät aus einer Badewanne mit sechs Luftschrauben gebaut und dieses erfolgreich getestet. Das Video mit einem Probeflug haben die Blogger im Internet veröffentlicht.

Einer der Blogger stieg in die Badewanne ein, die er vor seinem Haus geparkt hatte, und flog damit in eine Bäckerei. Während des Fluges steuerte er den Flugapparat mittels eines Fernsteuerpults. Die Landung der Badewanne vor der Bäckerei sorgte für ein großes Interesse aufseiten der Menschen in der Nähe des Schauplatzes. Manche von ihnen filmten die Szenerie mit ihren Handys. Nachdem der Flugbegeisterte ein Sandwich gekauft hatte, kehrte er auf dieselbe Weise nach Hause zurück.

