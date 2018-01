Amtsschimmel reitet in Schöneberg: Asservatenkammer der Polizei wegen Schimmel gesperrt

Bereits seit dem 30. März ist die Asservatenkammer der Berliner Polizei in der Gothaer Straße in Schöneberg verschlossen. Derzeit können die Asservate - also von der Polizei beschlagnahmte Gegenstände - nicht ausgehändigt werden, da die Räume, wo sie aufbewahrt werden, wegen Schimmelbefalls nicht betreten werden dürfen, schrieb die Amtsanwaltschaft an einen Rechtsanwalt.