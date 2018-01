Zwei Mäuse aus Kasachstan fressen Geldscheine im Geldautomat auf

Quelle: www.globallookpress.com

Mitarbeiter einer Bank in Kasachstan kamen einem merkwürdigen Diebstahl auf die Spur. Sie veröffentlichten im Internet ein Video, in dem die Täter gefilmt wurden – das waren zwei Mäuse. Diese brachen in einen Geldautomat ein und fraßen dessen Inhalt auf. Damit verursachten die geschwänzten Diebe einen finanziellen Schaden. Nach vorläufigen Einschätzungen könnte er mindestens 250 Euro betragen.