Zorniger Verkäufer fährt 850 Kilometer, um unzufriedene Kundin zu verprügeln

Der Besitzer eines Online-Ladens beim chinesischen Internet-Auktionshaus Taobao ist mehr als 850 Kilometer gefahren, um sich an einer Kundin für ein negatives Feedback zu rächen. Die Frau hatte sich beschwert, weil sie ihre Waren nach drei Tagen noch nicht bekam, obwohl sie schon bezahlt waren.

Der Verkäufer geriet in Wut und fuhr in die Stadt, wo die unzufriedene Kundin lebte, um ihr eine Lehre zu erteilen. Am Treffpunkt griff er die Frau an, schlug sie ins Gesicht und warf sie auf den Boden. Sie wurde mit einer Gehirnerschütterung und Körperverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Angreifer wurde festgenommen.

