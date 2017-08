Je mehr Körbchengröße, desto mehr Rabatt: Chinesisches Lokal wirbt mit umstrittener Kampagne

© Screenshot/YouTube Kein Kommentar.

Je größer der Busen, desto mehr Preisnachlass – mit dieser zweifelhaften Kampagne warb das chinesische Restaurant Trendy Shrimp in Hangzhou für eine Rabattaktion. Trotz Beschwerden will der Restaurant-Betreiber an seinem Konzept festhalten.