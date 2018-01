EU erklärt, warum sie der Ukraine keine 600 Millionen Euro zahlen will

Der Leiter der EU-Vertretung in Kiew, Hugues Mingarelli, hat am Dienstag gegenüber dem Ukrainischen Radio erklärt, warum die EU eine ursprünglich in Aussicht gestellte Summe in Höhe von 600 Millionen Euro noch nicht an die ukrainische Regierung überwiesen hat. Grund dafür seien vier von der Ukraine nicht eingehaltene Bedingungen, die erforderlich gewesen wären, um den finanziellen Zuschuss zu erhalten.