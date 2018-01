Deutscher Soldatenfriedhof in Tallinn entdeckt

Bei Bauarbeiten in der estnischen Hauptstadt Tallinn sind etwa 100 Gräber deutscher Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Gräber liegen im Park Maarjamäe, sagte der Direktor des estnischen Kriegsmuseums, Arnold Unt, am Dienstag dem Fernsehen des baltischen Staates. Die sterblichen Überreste der Soldaten sollten in eine nahegelegene deutsche Kriegsgräberstätte umgebettet werden.