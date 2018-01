Erste Häuser gegen Bitcoins in Großbritannien verkauft

Quelle: www.globallookpress.com Erste Häuser gegen Bitcoins in Großbritannien verkauft

Immobilienhändler haben in Großbritannien zwei Luxushäuser zum ersten Mal für das Zahlungsmittel Bitcoins verkauft. Beide Häuser wurden an zwei Männer verkauft, die in der Technologie-Industrie tätig sind. Das Geschäft ist ein Teil des aktuellen Trends, laut dem Kryptowährungen, in erster Linie Bitcoins, in verschiedenen Bereichen benutzt werden.