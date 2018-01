Großrazzia gegen Mafia in Italien und Deutschland - 200 Festnahmen

Quelle: Reuters (Archivbild)

Bei einer Großrazzia in Italien und Deutschland ist der Polizei offenbar ein Schlag gegen die Mafia gelungen. Insgesamt seien bei der abgestimmten Aktion etwa 200 Mitglieder einer der berüchtigsten Mafia-Gruppierungen festgenommen worden, teilte die italienische Polizei am Dienstag mit. Ein großer Clan der in der südlichen Region Kalabrien tätigen "Ndrangheta" sei zerschlagen worden.