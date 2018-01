Simone Peter gibt Grünen-Vorsitz auf

Quelle: www.globallookpress.com Simone Peter gibt Grünen-Vorsitz auf

Die Grünen-Vorsitzende Simone Peter wird nicht wieder für den Parteivorsitz kandidieren. Sie wolle sich der Erneuerung der Parteispitze nicht verschließen, schrieb die 52-Jährige in einem Brief an die Grünen, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.