Auch Soros vor Holocaust bewahrt: Ungarische Judenretterin Brandeisz mit 110 Jahren gestorben

Die Ungarin Elza Brandeisz, die in der Zeit des Nationalsozialismus mehreren Juden das Leben gerettet hatte, ist im Alter von 110 Jahren in ihrer westungarischen Heimatstadt Sopron gestorben. Dies berichtete das lokale Portal kisalfold.hu am Samstag.