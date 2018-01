Inder benutzt Penis als Schleppseil und bugsiert Kleintransporter bei Hindu-Fest

Quelle: www.globallookpress.com Inder benutzt Penis als Schleppseil und bugsiert Kleintransporter bei Hindu-Fest

Ein Hindu hat bei dem jährlichen Festival Magh Mala im nordindischen Allahabad seine Spiritualität unter Beweis gestellt, indem er einen Kleintransporter schleppte. Der kleine Lastkraftwagen war dabei an seinem Penis befestigt. Der Sadhu-Mönch pilgerte wie Hunderttausende seiner Glaubensgenossen zu dem Ort, an dem sich "drei" heilige indische Flüsse vereinigen: der Ganges, sein Nebenfluss Nebenfluss Yamuna und die unsichtbare Sarasvati. Das 45 Tage lange Fest begann in diesem Jahr am 2. Januar.