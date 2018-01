Italien: Mann verkleidet sich als Krankenschwester und belästigt schwangere Frau

Quelle: Reuters

In Italien steht ein 38-Jähriger Mann aus Somalia vor Gericht, der sich laut Anklage an Silvester als Krankenschwester verkleidet an einer schwangeren Frau im Kreißsaal vergriffen haben soll. Nach Angaben der Zeitung "La Stampa" soll der Täter nun auf psychische Störungen untersucht werden.