Vergewaltigungsversuch mit Ankündigung: Malaysias Polizei nimmt Mann wegen obszönen Verhaltens fest

Die malaysische Polizei hat einen 32-jährigen Mann wegen obszönen Verhaltens in Gewahrsam genommen. Die Festnahme fand am Samstag statt. Zuvor hatte der Verdächtige seinem Opfer eine DVD mit Pornographie und einen Zettel geschickt. Wie die Zeitung "The Straits Times" am Sonntag berichtete, wurden im Blut des Kriminellen Methamphetamin-Spuren entdeckt.