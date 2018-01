Tausende Teilnehmer bei Warnstreiks in Deutschlands Metall- und Elektroindustrie

Die Tarifauseinandersetzung in Deutschlands Metall- und Elektroindustrie nimmt an Schärfe zu. Bei einem Warnstreik der Volkswagen-Tochter Porsche am Donnerstag beteiligten sich rund 2.500 Beschäftigte. Auch beim Getriebehersteller ZF in Brandenburg an der Havel wurden am Vormittag rund 600 Teilnehmer bei einem Warnstreik erwartet.