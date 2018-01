Hochwasser in Deutschland: Schifffahrt auf der Mosel eingestellt, der Niederrhein steigt weiter an

Quelle: www.globallookpress.com (Archivbild)

Auf der Mosel ist wegen Hochwassers die Schifffahrt eingestellt worden. "Die Mosel ist komplett zu", sagte der stellvertretende Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Koblenz, Tobias Schmidt, am Donnerstag. Die letzten Stauhaltungen Koblenz und Lehmen seien in der vergangenen Nacht geschlossen worden. Im Bereich des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Trier war die Schifffahrt bereits am Mittwoch eingestellt worden.