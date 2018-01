2.700 Jahre altes Tonsiegel bei Grabungen an Klagemauer gefunden

Quelle: Reuters 2.700 Jahre altes Tonsiegel bei Grabungen an Klagemauer gefunden

Israelische Forscher haben bei Ausgrabungen an der Klagemauer in Jerusalem ein etwa 2.700 Jahre altes Tonsiegel gefunden. Auf dem münzgroßen Tonstück stehe auf antikem Hebräisch die Prägung "Dem Gouverneur der Stadt", teilte die israelische Altertumsbehörde am Montag mit. Es handele sich dabei um eine "einzigartige und wichtige Entdeckung".