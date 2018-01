Böller verwandelt Weihnachtsbaum in Fackel: Heiße Silvesternacht auf Russlands Fernostinsel Sachalin

Im russischen Juschno-Sachalinsk hat es in der vergangenen Silvesternacht zwar kein grandioses Feuerwerk wie in Sydney oder Dubai gegeben. Eine Veranstaltung im Verwaltungszentrums der fernöstlichen Insel Sachalin fiel aber nicht weniger spektakulär aus. Mitten in dem Konzert fing der auf dem zentralen Platz stehende Weihnachtsbaum Flammen und brannte komplett nieder.