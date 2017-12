Bitte bis zum nächsten Weihnachtsfest aufbewahren: Familie schmückt Waldkiefer seit 34 Jahren

(Symbolbild)

Nicht alle Weihnachtsbäume durchleben das traurige Märchen von Hans Christian Andersen, in dem der immergrüne Protagonist nach der Christnacht in kleine Stücke zerhauen und verbrannt wird. Eine Familie aus dem US-Bundesstaat Kalifornien bleibt seit 34 Jahren ein und derselben Waldkiefer treu, die in einem Topf zur Sommer- und zur Winterszeit grünt. Nach dem Wunsch der Eltern soll den Baum irgendwann der älteste Sohn der Familie erben.