US-Satiriker Lee Camp: Syrien und die Lügen der US-Konzernmedien (Video)

In seiner Sendung "Redacted Tonight" knöpft sich Satiriker Lee Camp die US-Mainstreammedien vor. Deren Berichterstattung zur Offensive der Türkei in Syrien sei nicht nur heuchlerisch, sondern verschweige auch wesentliche Fakten – beispielsweise die Rolle der CIA.

Des Weiteren widmet sich Camp den aktuellen Protesten, die in zahlreichen Ländern stattfinden und die von den Medien äußerst selektiv wahrgenommen werden.

Außerdem hält er ein leidenschaftliches Plädoyer gegen Gesichtserkennungssoftware, nachdem diese jüngst in Berkeley als vierte Stadt in den USA verboten wurde. Und was Lee Camp von der 5G-Mobilfunktechnik hält, dazu mehr in unserem "Best-of" seiner aktuellen Ausgabe von Redacted Tonight.