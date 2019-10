Giftgas in Duma: Karin Leukefeld über mutmaßlich manipulierten OPCW-Bericht (Video)

Eine Expertenjury der Courage Foundation will herausgefunden haben, dass sich der Abschlussbericht der OPCW zum mutmaßlichen Giftgasangriff in der syrischen Stadt Duma auf eine fehlerhafte Schlussfolgerung stützt. Karin Leukefeld kommentiert die neuen Erkenntnisse.

Die Syrien-Korrespondentin Karin Leukefeld hat Mitte Oktober dieses Jahres an einem Forum in Brüssel teilgenommen, auf dem ein Whistleblower aus dem Untersuchungsteam der OPCW dem Bericht der Organisation in Teilen widerspricht.

Karin Leukefeld schildert für RT Deutsch eindrucksvoll und nahezu minutiös die Ereignisse der Vergangenheit um den mutmaßlichen Giftgasangriff in Duma und die neuen Erkenntnisse zum Abschlussbericht der OPCW. Zudem ordnet sie die fehlende Berichterstattung vieler Medien zu diesem Thema ein.

