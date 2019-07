Internationaler Strafgerichtshof spricht ehemaligen ivorischen Staatschef Laurent Gbagbo frei

Der ehemalige Präsident der Elfenbeinküste, Laurent Gbagbo, am 15. Januar 2019 vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, Niederlande.

Das Ereignis blieb unbemerkt. Doch es ist von großer Bedeutung und stellt eine ernsthafte Ohrfeige für das westliche Lager dar: Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat den ehemaligen ivorischen Staatschef Laurent Gbagbo und einen seiner Minister freigesprochen.

von Pierre Lévy

Beide Männer wurden wegen "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" angeklagt. Das Urteil war bereits seit mehreren Monaten bekannt, am 16. Juli aber veröffentlichten die Richter die Einzelheiten ihres begründeten Urteils. Es klingt nach einer Verleugnung derjenigen, die den Rivalen von Herrn Gbagbo bei den Präsidentschaftswahlen im Dezember 2010 militärisch unterstützt haben.

Kurz gesagt: Am Ende des zweiten Wahlgangs erklärte seinerzeit der Verfassungsrat der Elfenbeinküste den scheidenden Präsidenten für wiedergewählt. Aber vor dem Hintergrund einer turbulenten Geschichte und verschärfter Konflikte in den Vorjahren behauptete auch sein Gegner, auf Grundlage der Berichte einer unabhängigen Wahlkommission gewählt worden zu sein.

Die "internationale Gemeinschaft" beschuldigte dann den scheidenden Präsidenten des Wahlbetrugs. Die Europäische Union drohte dem Land mit Sanktionen, falls Laurent Gbagbo nicht ausscheiden sollte. Die Spannung stieg und verwandelte sich im Februar 2011 in einen bewaffneten Konflikt. Es war auch der Moment, in dem die Westmächte – Frankreich und das Vereinigte Königreich, unterstützt von den Vereinigten Staaten – militärisch in Libyen eingriffen, um die Menschen dieses Landes zu "schützen". Dabei verbargen sie ihre Ziel kaum: Oberst Gaddafi loszuwerden. In Paris, London, Brüssel und Washington liegt der Zeitgeist im Kanonenboot.

In der Elfenbeinküste ist die westliche Präferenz selbstverständlich. Einerseits wird Laurent Gbagbo, ein langjähriges Mitglied der Sozialistischen Internationale, von den Führern der "freien Welt", die ihn "nationalistisch" nennen, zunehmend verpönt. Diese vermuten, dass er den nationalen Reichtum schützen will und daher nicht genügend Verständnis für die Interessen der europäischen Großunternehmen, insbesondere der französischen, zeigt (die Elfenbeinküste war lange Zeit eine französische Kolonie).

Andererseits ist dort Alassane Ouattara, ein an der American University of Pennsylvania ausgebildeter Ökonom, der 1968 dem Internationalen Währungsfonds (IWF) beitrat. Im November 1984 wurde er Leiter der Afrika-Abteilung dieser Institution. Übrigens heiratete er kurz darauf eine wohlhabende Geschäftsfrau: Die Zeremonie fand in Paris statt, im Beisein von Martin Bouygues, einem der mächtigsten französischen Oligarchen (Bau und Telekommunikation).

Es ist daher eine Untertreibung zu behaupten, dass Herr Ouattara ein westlicher Kandidat ist. Im März 2011 verschärften sich die Kämpfe zwischen den beiden Seiten. Unterstützt von der UN-Abteilung betraten die Pro-Ouattara-Truppen, die an Übergriffen nicht sparen, die Verwaltungshauptstadt Yamoussoukro.

Und am 11. April belagerten sie sie und nahmen darauf Laurent Gbagbo und seine Familie gefangen. Unter dem Deckmantel der UNO leisteten die französischen Truppen ihnen diskrete, aber entscheidende Hilfe, wie Zeugen berichteten.

Der scheidende Präsident – der weiterhin seine Legitimität bekundete – wurde schließlich in das Internationale Gefängnis von Den Haag überführt, bis der vom IStGH vorbereitete Prozess abgeschlossen war. Jenes Ergebnis wurde nun, acht Jahre später, veröffentlicht.

Eine erste Enttäuschung für die Westmächte: Der Richter am Internationalen Strafgerichtshof, Cuno Tarfusser, behauptete, dass ein Prozess "zur Beurteilung der Geschichte eines Landes" nicht abgehalten werden dürfe und dass er kein Recht habe, "eine Position zur moralischen oder politischen Verantwortung" der Angeklagten einzunehmen.

Der Staatsanwalt hatte den Angeklagten eine Strategie vorgeworfen, die sich massiv an zivilen Anhängern von Herrn Ouattara gerichtet hätte. Aber laut zwei der drei Richter basiert diese Anschuldigung auf "unsicheren und zweifelhaften Grundlagen, inspiriert von einer manichäischen und vereinfachten Erzählung". Auf den tausend Seiten der Urteilsbegründungen heißt es: "Es gibt keinen Grund zu glauben, dass Laurent Gbagbo sich weigerte, sich zurückzuziehen, weil sein Plan war, um jeden Preis an der Macht zu bleiben." Genau um diese These herum wurde die damals von den dominanten Medien, insbesondere in Frankreich, betriebene intensive Propaganda organisiert.

Im Gegenteil, so die Richter, wurden die loyalistischen Kräfte mit "einer städtischen Guerilla-Kriegsführung" konfrontiert und befanden sich in einer defensiven Position. Das Urteil unterstreicht auch die Nicht-Neutralität der UN-Truppen (deren Mandat es dennoch war, neutral zu bleiben) und erwähnt sogar die Anwesenheit französischer Panzer, die auf Gbagbos loyal gebliebenen Soldaten geschossen hätten.

Schließlich ist eine Offenbarung besonders beschämend für diejenigen, die davon träumten, ein internationales Justizsystem zu inszenieren, das angebliche Täter von Verbrechen gegen die Menschlichkeit unparteiisch bestrafen sollte. Nach Ansicht der Richter nahm der Staatsanwalt "erste Kontakte zu bestimmten Zeugen" auf, noch bevor er gesetzlich zur Untersuchung zugelassen wurde. Dies ist ein ziemlich problematischer Verstoß für all jene, die sich – angefangen bei der Europäischen Union – ständig in die "Rechtsstaatlichkeit" hüllen.

Man darf sich darüber freuen, dass professionelle und ehrliche Juristen sich geweigert haben, die Rolle zu spielen, die die amerikanischen und europäischen Führer von ihnen erhofften. Wenn Laurent Gbagbo aber aus dem Gefängnis entlassen worden ist, bleibt er in Brüssel unter Hausarrest, falls der Staatsanwalt Berufung einlegen sollte.

Vor allem besteht ein großes Missverhältnis zwischen den 2011 gekippten westlichen Propagandalastwagen, die eine kaum getarnte militärische Intervention rechtfertigen wollten, und dem Ermessen der Medien über die letztendlich erfolgte Widerlegung.

Der IStGH wurde 2002 gegründet, um das "Recht auf Einmischung" zu legitimieren, ein Konzept, dessen eigentlicher Zweck ist, die Souveränität der Staaten dem Wohlwollen der sogenannten "internationalen Gemeinschaft", das heißt der globalisierten Eliten, unterzuordnen.

Abgesehen von der Ehrlichkeit einiger Richter, die begrüßt werden muss, ist auch und vor allem darauf hinzuweisen, dass sich die Welt, die zu Beginn des Jahrhunderts als "unipolar" entstanden ist, seitdem etwas verändert hat.

