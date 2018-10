Heiko Maas: "Es waren die Amerikaner, die die deutsche Wiedervereinigung möglich gemacht haben"

Quelle: AFP

Außenminister Maas eröffnete am 3. Oktober das sogenannte "Deutschlandjahr" in den USA. Das Projekt steht unter dem Motto "Wunderbar together". Bei der Eröffnungsrede erstaunte der deutsche Außenminister mit einer ganz speziellen Geschichtsinterpretation.