US-Medien: Botschafter Richard Grenell im Rennen als Bolton-Nachfolger

US-Botschafter Richard Grenell, hier am 8. März 2019 zu Besuch bei der internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin, soll auch im Rennen um Nachfolge von Sicherheitsberater John Bolton sein.

US-Präsident Trump feuerte den Scharfmacher Bolton als Nationalen Sicherheitsberater. Eine Änderung von Trumps Außenpolitik muss das nicht bedeuten. Im Rennen um Boltons Nachfolge sehen US-Medien auch jemanden, den die Deutschen schon kennengelernt haben.

Nach dem Rauswurf des Hardliners John Bolton muss sich US-Präsident Donald Trump einen neuen Nationalen Sicherheitsberater suchen – den vierten in seiner Amtszeit. Mehrere US-Medien berichteten, unter den möglichen Kandidaten sei der derzeitige US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell. Trump hatte Bolton am Dienstag überraschend wegen inhaltlicher Meinungsverschiedenheiten per Twitter gefeuert. US-Außenminister Mike Pompeo machte anschließend deutlich, dass Personalwechsel keine grundlegende Änderung von Trumps Außenpolitik bedeuteten.

Trump hat angekündigt, nächste Woche einen neuen Nationalen Sicherheitsberater zu ernennen. Bis zu einer Nachfolgeregelung soll Boltons bisheriger Stellvertreter Charlie Kupperman das Amt geschäftsführend übernehmen. Trump und Bolton lagen in den vergangenen Monaten immer wieder über Kreuz.

Eine ganze Reihe möglicher Kandidaten für Bolton-Nachfolge - darunter Grenell

Die Washington Post berichtete, einer der ausschlaggebenden Gründe für die Entlassung seien Medienberichte gewesen, wonach Vizepräsident Mike Pence und Bolton gegen ein von Pompeos Ministerium ausgehandeltes Abkommen mit den Taliban in Afghanistan gewesen seien. Bolton sei verdächtigt worden, die Quelle für diese Berichte gewesen zu sein. Trump hatte ein für Sonntag in Camp David geplantes Treffen mit Taliban-Vertretern abgesagt. Als Grund hatte er einen Anschlag in Kabul genannt, bei dem auch ein US-Soldat getötet worden war.

Mehr zum Thema - Weißhelme, Maas, Wong, Grenell: Bild lädt zur Party der "Freiheitskämpfer"

US-Medien nannten eine ganze Reihe möglicher Kandidaten für die Bolton-Nachfolge. Darunter sind etwa der US-Sonderbeauftragte für den Iran, Brian Hook, oder der Sonderbeauftragte für Nordkorea, Steve Biegun. Sowohl bei CNN als auch bei Fox News, bei der New York Times und beim Wall Street Journal wurde Grenell erwähnt.

Grenell hat sich als Trumps Vertreter in Europa einen Namen gemacht. In Deutschland wurde kritisiert, dass Grenell häufig wenig diplomatisch agierte. Unter anderem hatte der 52-Jährige deutsche Unternehmen im vergangenen Jahr dazu aufgefordert, sich aus dem Iran zurückzuziehen. Er schrieb auch Briefe an deutsche Firmen, die mit der Ostseepipeline Nord Stream 2 zu tun haben. Darin droht er ihnen Sanktionen an.

Mehr zum Thema:

(dpa/ rt deutsch)