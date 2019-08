Bolton stellt Verlängerung des New-Start-Abrüstungsvertrags infrage

Trumps Sicherheitsberater John Bolton, der als Falke unter den Falken gilt, sprach am Dienstag auf der 41. "National Conservative Student Conference" der konservativen Jugendorganisation "Young America's Foundation" (YAF), auf der er den New-Start-Vertrag, der 2010 von der Obama-Regierung und dem Kreml ausgehandelt wurde, scharf kritisiert.

Bolton nannte das wegweisende Abrüstungsabkommen "von Anfang an gescheitert" und sagte, dass das Abkommen nicht die taktischen Kurzstrecken-Nuklearwaffen und "russische Liefersysteme" abdecke, ohne sich insbesondere auf militärische Hardware zu beziehen.

Der New-Start-Vertrag trat 2011 in Kraft und gab den Parteien sieben Jahre Zeit, um die Ziele zur Reduzierung von Waffen einzuhalten. Das Abkommen zielte darauf ab, die Atomwaffenarsenale um ein Drittel zu kürzen. Es verpflichtete beide Staaten, die Zahl der stationierten nuklearen Sprengköpfe von je 2.200 auf 1.550 zu reduzieren. Die Zahl der Trägersysteme sollte auf jeweils 700 begrenzt werden.

Anfang dieses Jahres führten russische und US-Beamte eine Reihe von Gesprächen über das Schicksal des Vertrags, der in zwei Jahren ausläuft. Bisher hat Washington kein endgültiges Ja oder Nein gegeben, wobei Bolton im November sagte, das Weiße Haus habe seine Position noch nicht festgelegt.

Bolton sagte am Dienstag, es sei "unwahrscheinlich", dass der New-Start-Vertrag verlängert wird.

Bolton deutete an, dass die USA immer noch ein Abkommen zur Reduzierung der Waffen mit Russland schließen würden, aber zu anderen nicht näher bezeichneten Bedingungen: "Wir müssen uns auf etwas Besseres konzentrieren, und wir werden es tun."

In einem Interview mit dem US-amerikanischen Fernsehsender C-Span am Dienstag äußerte sich US-Präsident Donald Trump ähnlich und sagte, er glaube, dass ein neues Abkommen zur Reduzierung der Waffen mit Russland möglich sei, während er gleichzeitig beklagte, dass beide Nationen weiterhin Waffen vorrätig halten.

Ich denke, wir werden am Ende einen Deal mit Russland schließen, in dem wir eine Art Rüstungskontrolle haben, weil alles, was wir tun, ist, das zu ergänzen, was wir nicht brauchen, und sie tun es auch. Und China ist uns dicht auf den Fersen.