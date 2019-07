Trump: Sanktionen gegen Türkei wegen S-400 im Moment kein Thema

Quelle: AFP Seit vergangenem Freitag treffen Lieferungen des russischen Raketenabwehrsystems auf Bestellung in der Türkei ein.

US-Präsident Donald Trump sagte am Donnerstag, dass er Sanktionen gegen die Türkei wegen des Kaufs russischer S-400-Flugabwehrraketensysteme derzeit nicht in Betracht zieht. Kurz zuvor hieß es aus dem Weißen Haus, dass Ankaras Beteiligung am F-35-Programm unmöglich sei.