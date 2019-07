Handel auf Chinas Neuer Seidenstraße erreicht im ersten Halbjahr über 600 Milliarden US-Dollar

Pekings Projekt der Neuen Seidenstraße weitet sich aus. Der Handel zwischen China und den an der Initiative teilnehmenden Ländern steigt stetig und erreicht neue Rekorde. Allein im ersten Halbjahr des Jahres 2019 übertraf er den Wert von 600 Milliarden US-Dollar.

Chinas Handel mit Ländern, die an seiner ehrgeizigen Belt and Road Initiative (BRI) teilnehmen, hat sich gesteigert und erreichte in der ersten Jahreshälfte 617,5 Milliarden US-Dollar. Angaben der Zollbehörden zeigen, dass der Handel Chinas mit den BRI-Ländern im Berichtszeitraum um 9,7 Prozent über dem Vorjahreswert liegt. Damit wurde die Wachstumsrate des chinesischen Gesamthandels, die mit 3,9 Prozent stabil blieb, übertroffen.

Die Exporte und Importe mit Russland stiegen um 11,5 Prozent, die mit Saudi-Arabien um 34 Prozent und mit Ägypten um 11 Prozent.

Chinas Handelsministerium erklärte letzte Woche, dass das Land Abkommen über die BRI-Zusammenarbeit mit 18 arabischen Ländern unterzeichnet hat. Im Jahr 2018 erreichte der Handelsumsatz zwischen China und den arabischen Staaten 244,3 Milliarden US-Dollar und stieg damit im Jahresvergleich um 28 Prozent.

Die Belt and Road Initiative, die als Projekt der Seidenstraße des 21. Jahrhunderts, oder einfach Neue Seidenstraße bezeichnet wird, wurde vor sechs Jahren vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping angekündigt. Seitdem hat Peking 173 Abkommen mit 125 Ländern, darunter Industrie- und Entwicklungsländer, und 29 internationalen Organisationen unterzeichnet.

Die Initiative im Wert von mehreren hundert Billionen US-Dollar zielt darauf ab, die Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen Asien, Europa, Afrika und Lateinamerika zu verbessern. Experten sagen, dass es den Welthandel deutlich ankurbeln und die Handelskosten für die beteiligten Länder halbieren wird.

