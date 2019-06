Neuseeländische Regierungswebsite zeigte auf Karte Palästina statt Israel

© Immigration New Zealand via JTA

Die offizielle Website der Einwanderungsbehörde Neuseelands veröffentlichte eine Karte mitsamt Informationen, die aus Israel Palästina und Jerusalem zu dessen Hauptstadt machte. Nach Empörung in den sozialen Medien wurde die Karte von der Website genommen.

Laut der Informationen, mit denen die Karte auf der Seite der Einwanderungsbehörde Neuseelands zu sehen war, ist Ost-Jerusalem die "designierte Hauptstadt des Staates Palästina". Hingewiesen wurde auch auf die zahlreichen palästinensischen Flüchtlinge, deren Zahl laut UNHCR rund fünf Millionen beträgt, und die israelische Besatzung der palästinensischen Gebiete.

Der Direktorin des Israel Institute of New Zealand, Ashley Church, kommentierte den Fauxpas:

Derjenige Fehler, der als erster ins Auge springt, war eine Karte, die das gesamte heutige Israel als 'Palästina' bezeichnete. Das ist unglaublich beleidigend und wäre in etwa so, als hätte die Einwanderungsbehörde Neuseelands eine Karte des Vereinigten Königreichs ohne Schottland und Wales abgebildet und die Gesamtheit der Britischen Inseln schlicht als England bezeichnet.

Church forderte eine sofortige Entschuldigung des Ministers für Migration. Dieser sollte erklären, dass diese Karte nicht für die außenpolitische Haltung Neuseelands steht. Die Vorstellung des lang erwarteten Friedensplans der US-Regierung unter Donald Trump zur Beendigung des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern könnte sich bis November verzögern. Die USA verwiesen herbei auch auf die Neuwahlen in Israel. Dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu war es nicht gelungen, eine Regierung zu bilden. Die Neuwahlen werden am 17. September stattfinden. In den Augen der Palästinenser aber haben die USA mit der Verlegung ihrer Botschaft nach Jerusalem ihre Rolle als ehrlicher Vermittler verloren.