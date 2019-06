Iran droht Europa mit Konsequenzen, sollten sich die Handelsbeziehungen nicht normalisieren

Der deutsche Außenminister Heiko Maas reiste am Sonntag in den Iran, um mit der dortigen Regierung über den Erhalt des Nuklearabkommens zu sprechen. Teheran hatte Berlin, London und Paris eine 60-tägige Frist (bis zum 7. Juli) gesetzt, binnen welcher die europäischen Unterzeichnerländer des Nuklearabkommens die Handelsbeziehungen mit dem Iran normalisieren sollten. Eine europäische Tauschbörse zur Umgehung der Sanktionen wurde bislang noch immer nicht wirksam.

Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif sagte am Sonntag:

Die Europäer sind nicht in einer Position, in der sie den Iran für Angelegenheiten außerhalb des JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) kritisieren könnten. Die Europäer und andere Unterzeichner des JCPOA sollten ihre Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran normalisieren (...) Wir werden unsere Verpflichtungen aufheben, oder Maßnahmen in Übereinstimmung mit ihren Maßnahmen ergreifen.