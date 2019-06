Iran verurteilt neue US-Sanktionen und nennt Donald Trumps Gesprächsangebote "betrügerisch"

Quelle: Reuters Iran verurteilt neue US-Sanktionen und nennt Donald Trumps Gesprächsangebote "betrügerisch" (Symbolbild)

Das Finanzministerium in Washington verhängt Sanktionen gegen den iranischen Petrochemie-Konzern PGPIC, weil er Kontakte zu den Revolutionsgarden haben soll. Die Regierung in Teheran sieht in der Maßnahme einen Beleg für die Unglaubwürdigkeit der US-Gesprächsangebote.