Was geschieht jetzt mit Julian Assange? (Video)

Solidaritätsbekundung: Vor dem Gericht in Westminster fordern Aktivisten die Freilassung von Assange.

Der Journalist und WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen von einem britischen Gericht zu 50 Wochen Gefängnis verurteilt worden. 2012 war Assange vor den britischen Behörden in die ecuadorianische Botschaft geflüchtet.

Er fürchtete eine Auslieferung an Schweden und schlussendlich an die USA. Seit der Aufhebung seines politischen Asyls durch die ecuadorianische Regierung befindet sich der Australier in britischer Haft. Die USA haben einen Auslieferungsantrag gestellt.