Nach Attentaten in Sri Lanka: IS veröffentlicht Bild von angeblichen Selbstmordattentätern

© Amaq Nach Angaben des IS sollen auf dem Bild die Attentäter von Sri Lanka zu sehen sein.

Der IS veröffentlichte am Dienstag ein Bild, das acht der Attentäter zeigen soll, die in Sri Lanka Selbstmordanschläge verübt haben. Mindestens 359 Menschen wurden am Ostersonntag bei Angriffen auf Hotels und Kirchen getötet. Der IS bekannte sich zu den Anschlägen.