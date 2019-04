Kein Ende territorialer Streitigkeiten: Friedensabkommen zwischen Japan und Russland vertagt

Auf einer Tafel fordert Japan von Russland die Rückgabe der Inseln, aufgenommen in Nemuro, Hokkaido, 14. April 2017.

Der Streit um einige Inseln zwischen Japan und Russland werden nicht im Juni beigelegt. Zunächst wird man visafreie Reisen für Japaner auf die Kurilen ermöglichen, deren südlichste Inseln Japan für sich beansprucht. Moskau befürchtet bei Rückgabe neue US-Stützpunkte.

Die Inselkette der Kurilen ist 1.200 Kilometer lang und gehört zu Russland. Sie verbindet Kamtschatka mit der japanischen nördlichen Insel Hokkaido. Die beiden Inseln im südlichsten Teil Etorofu, auf Russisch Iturup, und Kunashiri, auf Russisch Kunashir, werden von Japan beansprucht. Auch die Insel Shikotan und die Habomai-Gruppe vor Nemuro fordert die Regierung Tokios ein.

Der japanische Premierminister Shinzo Abe erwartet jedoch keine Einigung, wenn er im Juni auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen wird, so eine Regierungsquelle am Donnerstag. Das Treffen wird am Rande des Gipfels von G20 im japanischen Osaka stattfinden. Für Japan ist die Rückgabe der Inseln Bedingung für ein Friedensabkommen.

Zwar wird kein Friedensvertrag zustande kommen, aber visafreie Reisen für Japaner sollen ermöglicht werden. Dieses wird zwischen Sakhalin in Russlands Fernem Osten und Hokkaido Gültigkeit haben.

Japan widerspricht seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs der Ansicht Moskaus, dass Russland die Inseln als Folge des Krieges rechtmäßig erworben habe. Der russische Präsident Wladimir Putin äußerte seine Bedenken, dass die Rückgabe der beiden kleineren Inseln - Shikotan und die Habomai-Inselgruppe - den Weg für die Vereinigten Staaten, Japans besten Sicherheitsverbündeten, ebnen würde, Truppen in die Region zu verlegen.