Treffen zwischen Wladimir Putin und Kim Jong-un in Russland in der zweiten Aprilhälfte

Quelle: www.globallookpress.com Laut der koreanischen Nachrichtenagentur soll Kim Jong-un in seinem eigenen gepanzerten Zug zum Treffen in Russland anreisen. Bild: Kim Jong-un in Hanoi.

Der russische Präsident Wladimir Putin und der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un werden sich noch vor Ende des Monats in Russland treffen, teilte der Kreml am Donnerstag mit. Auf Einladung Putins werde Kim in der zweiten Aprilhälfte in Russland erwartet.