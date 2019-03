Gesunde Lebenserwartung: Chinesen überholen US-Amerikaner

Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO ist die Erwartung eines gesunden Lebens in China höher als in den USA. Chinesische Neugeborene können sich auf ein gesundes Leben von durchschnittlich 68,7 Jahren freuen. In den USA liegt der Durchschnitt bei 68,5 Jahren.

Zwar können sich Neugeborene US-Amerikaner noch immer einer längeren Lebenserwartung (78,5 Jahre) im Vergleich zu ihren chinesischen Altersgenossen (76,4 Jahre) erfreuen, aber die letzten 10 Jahre des Lebens eines US-Amerikaners werden als nicht gesund eingestuft. Im globalen Vergleich einer gesunden Lebenserwartung nimmt China den 37. Rang ein, die USA landen auf Platz 40.

Die Sprecherin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Alison Clements-Hunt:

Die verlorenen Jahre guter Gesundheit, die ein Faktor bei der Berechnung einer gesunden Lebenserwartung bei der Geburt sind, sind für China, Japan, (Süd-)Korea und einige andere einkommensstarke asiatische Länder weniger als für einkommensstarke "westliche" Länder.

In China herrscht allerdings ein chronischer Mangel an Ärzten. Auf 1.000 Patienten kommen gerade mal 1,6 Ärzte. Die Ärzte in den Kliniken müssen am Tag bis zu 200 Patienten versorgen. Die Überlastung rührt auch daher, dass sich chinesische Provinzbewohner in den Städten behandeln lassen wollen. In den Gesundheitssektor wurden 2018 in China 10,79 Milliarden Euro investiert. Kein anderer Sektor in China konnte sich an Investitionen in einer solchen Höhe erfreuen. Das Gros des Geldes floss in medizinische Geräte, Biotechnologie, Pharmazeutika und medizinische Digitalisierung.

Die USA ist eines von fünf Ländern, in denen die gesunde Lebenserwartung bei Geburt im Vergleich zu den letzten Jahren abgenommen hat. Die besten Aussichten haben Säuglinge in Singapur. Sie können sich auf durchschnittlich 76,2 Jahre gesunden Lebens freuen. Danach folgen Japan, Spanien und die Schweiz. Bis zum Jahr 2027 wird die generelle Lebenserwartung in China höher sein als in den USA. Die Lebenserwartung in den USA nimmt stetig ab. Ursache ist die Opioid-Krise.