Syrien: Der Islamische Staat ist noch lange nicht besiegt (Video)

Quelle: Reuters © ZOHRA BENSEMRA (Symbolbild).

Auch wenn Politiker und Medien das Ende des IS bereits verkündet haben, scheint die Terrororganisation noch nicht am Ende. Ursächlich dafür sind die unterschiedlichen Ziele der vielen Kräfte, die sich in Syrien befinden und alle vorgeben, gegen den IS zu kämpfen.