"Das ergibt keinen Sinn!" - Regierungssprecher verstrickt sich in weitere Widersprüche zu Weißhelmen

Quelle: RT Sören Schmidt, Sprecher des Bundesinnenministeriums.

In der Regierungspressekonferenz fragt RT Deutsch nach den verbliebenen Weißhelmen, die ebenfalls nach Deutschland geholt werden sollten. Der Sprecher des Inneministeriums verfängt sich jedoch so sehr in Widersprüchen, dass ihm nur noch ein Schulterzucken bleibt.