US-Vize Pence: Russlands Rolle in den USA "verblasst" neben der Chinas

Quelle: Reuters US-Vizepräsident Pence bei einer Rede im August 2018

Die USA haben einen neuen Lieblingsfeind. In einer vorab von Reuters veröffentlichten Rede kritisiert US-Vizepräsident Pence die angebliche Eimischung Pekings in den USA, neben der diejenige Russlands verblasse. Eine Eskalation im Streit zwischen den USA und China bahnt sich an.