US-Fachzeitschrift analysiert: US-Flugzeugträger im Krieg gegen Russland nutzlos

Quelle: Reuters © Alkis Konstantinidis Ein US-Marinesoldat blickt aus dem Hangar der USS Harry S. Truman, östliches Mittelmeer, 4. Mai 2018.

Erstmals nehmen US-Flugzeugträger an der BALTOPS-Übung in der Ostsee teil. Die geographischen Gegebenheiten der Ostsee stellen jedoch die Leistungsfähigkeit der Flugzeugträger in einem möglichen Krieg gegen Russland in Frage, so das Fazit einer US-Fachzeitschrift.