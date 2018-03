Syrien: Man ist besser ein Feind der USA, als ein Alliierter (Video)

Quelle: Reuters © Reuters Türkische Kräfte am Berg Barsaya im Nordosten von Afrin Ende Januar 2018. Sie kämpfen gegen kurdische Milizen, die Ankara als verlängerten Arm der PKK betrachtet.

Die von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) wenden sich vom Kampf gegen den "Islamischen Staat" (IS) in Ost-Syrien ab. Die überwiegend aus Kurden bestehenden SDF eilen stattdessen ihren Landsleuten in Afrin zur Hilfe im Kampf gegen türkische Truppen.