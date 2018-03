Neuer Hollywood-Blockbuster: Sex, Geld und Russland

© nastya_rybka.ru / Instagram Anastasia Waschuketwitsch

In Thailand sitzt ein Escortgirl hinter Gittern, behauptet im Besitz brisanter Informationen zu sein, welche die Einmischung in die US-Wahlen durch Russland belegen. Auch der Oppositionelle Nawalny zweifelt an ihrer Geschichte. Das Escortgirl hofft auf Hilfe aus Washington.