Causa Assange: Ecuador will Ende des Botschaftsasyls

Quelle: www.globallookpress.com Symbolfoto. Julian Assange spricht am 19. Mai 2017 zu den Journalisten vom Balkon der Botschaft Ecuadors in London. Dem Australier droht Ausweisung an die USA, falls er das Gebäude verlässt.

Seit über fünf Jahren sitzt WikiLeaks-Gründer Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London fest. Außerhalb des Gebäudes droht ihm sofortige Verhaftung und Auslieferung an die USA. Nun will Ecuador eine Lösung der Situation. Ein drittes Land könnte vermitteln.