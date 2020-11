Russisches Kriegsschiff verdrängt US-Zerstörer USS John McCain aus russischen Territorialgewässern

Der russische Zerstörer Admiral Winogradow hat die USS John McCain vor der Verletzung der russischen Grenze gewarnt und gedroht, den US-amerikanischen Zerstörer zu rammen. Nach der Warnung verließ die USS John McCain die russischen Territorialgewässer.

Der US-amerikanische Zerstörer USS John McCain drang am 24. November in die Hoheitsgewässer der Russischen Föderation in der Peter-der-Große-Bucht im Fernen Osten des Landes ein. Dies erklärte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag.

Der Zerstörer war bereits seit mehreren Tagen im Japanischen Meer unterwegs gewesen. Nachdem das Schiff die russische Meeresgrenze um zwei Kilometer hinter sich gelassen hatte, warnte das russische Kriegsschiff Admiral Winogradow den US-amerikanischen Zerstörer durch den internationalen Funkkanal vor der Unzulässigkeit dieser Aktion. Wie es in einer Erklärung der russischen Behörden heiß, drohte man damit, das US-Schiff zu rammen. Danach bewegte sich die USS John McCain in neutrale Gewässer.

Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation betonte, das Schiff habe keine weiteren Versuche unternommen, in die Hoheitsgewässer der Russischen Föderation einzudringen. Dem Ministerum zufolge wurde die Korvette Sowerschenny der russischen Pazifikflotte in das Gebiet geschickt.

Im Gegenzug bestritten die Vereinigten Staaten die Invasion ihres Schiffes in russische Hoheitsgewässer. Laut Aussage erkennen die USA die Peter-der-Große-Bucht nicht als Russlands Hoheitsgewässer an. Die USA stellen fest, das Schiff John McCain habe Recht gemäß den Bestimmungen des Völkerrechts, sich in diesem Bereich zu bewegen.

USS John S. McCain conducts Freedom of Navigation Operation https://t.co/8qrcYVZFFX — 7th Fleet (@US7thFleet) November 24, 2020

Im Oktober hatte China ebenfalls von einer Verletzung seiner Seegrenze durch den US-Zerstörer USS John McCain berichtet.

Mehr zum Thema - China: "Indopazifische Strategie" der USA untergräbt Frieden in Asien