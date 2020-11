Internationaler Lob an Russlands Vermittlung bei der Beendigung der Feindseligkeiten in Bergkarabach (Schweres militärisches Transportflugzeug Iljuschin Il-76 der Transportfliegerei der russischen Streitkräfte mit Militärfahrzeugen und -Personal auf einem Flugplatz in Armenien. 10. November 2020)

Die UNO ist Russland für seine Bemühungen um die Beendigung der Feindseligkeiten in Berg-Karabach dankbar – und sucht in Kontakt mit Russland nach Möglichkeiten zur Mithilfe. Allgemein wird Russlands Vermittlung des Friedensvertrages international hoch gelobt.

Russlands Rolle beim Erwirken der Einstellung der Kampfhandlungen in Bergkarabach wird international hoch gewertet, schreibt TASS. Nicht zuletzt kam Dank seitens der Vereinten Nationen – Stéphane Dujarric, offizieller Sprecher des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres, erklärte am Dienstag:

Der UN-Generalsekretär vernahm mit Erleichterung, dass eine Einigung erzielt wurde. Wir sind der russischen Regierung sehr dankbar für das, was sie getan haben. Unsere Erleichterung ist mit einer Hoffnung verbunden, dass das Leiden der Zivilbevölkerung ein Ende haben wird.

Dujarric erwähnte, dass zwar keine UN-Vertreter an den Verhandlungen zum Friedensabkommen beteiligt waren – die Organisation jedoch in Kontakt mit Russland Möglichkeiten zur Mithilfe an der Aufrechterhaltung des Friedens ermittelt:

"Wir waren an der Diskussion nicht beteiligt. Die Direktion des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen steht nun in Kontakt mit Russlands Vertretern, um zu erfahren, wie wir das Abkommen stärken können."

Lob gab es auch von Josep Borrell, dem Hohen Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik in der Kommission von der Leyen. Er gab bekannt:

Ich begrüße die Einstellung der Feindseligkeiten in und um Bergkarabach. Der von Russland vermittelte Waffenstillstand, der am Montag zwischen Armenien und Aserbaidschan vereinbart wurde, wird dazu beitragen, weitere Todesopfer zu verhindern, und ist hoffentlich ein erster Schritt zu einer umfassenden Konfliktregelung. Nun muss bei Verhandlungen sichergestellt werden, dass jegliche Regelung nachhaltig ist.

Auch Borrell sicherte, seinerseits im Namen der EU, Bereitschaft zu weiteren Friedensbemühungen zu – und Unterstützung der Minsker Gruppe der OSZE, (die an den Verhandlungen zum aktuellen Waffenstillstand allerdings unbeteiligt war):

Die Europäische Union unterstützt weiterhin das etablierte, von den Ko-Vorsitzenden der Minsker Gruppe der OSZE geführte [Verhandlungs]Format und ist bereit, zu diesen Bemühungen und zur Umsetzung von Vereinbarungen für eine Entwicklung der gesamten Südkaukasusregion in Frieden und Wohlstand beizutragen.

Türkischer Präsident Recep Tayyip Erdogan gab seinerseits im Telefongespräch mit Wladimir Putin eine hohe Wertung den Vermittlungsbemühungen Russlands, besagt ein offizieller Bericht des Kreml. Enge Zusammenarbeit Russlands mit der Türkei zur Verwirklichung des Maßnahmenpakets gemäß der trilateralen Waffenstillstandserklärung Russland-Armenien-Aserbaidschan, heißt es weiter, sei vereinbart worden. Damit ist unter anderem ein gemeinsames russisch-türkisches Zentrum zur Überwachung des Waffenstillstandes gemeint, das auf aserbaidschanischem Staatsgebiet eingerichtet werden soll und in einer Erklärung der präsidialen Kanzlei Erdogans erwähnt wird.

Indes korrigierte Kremlsprecher Dmitri Peskow bei telefonischer Pressekonferenz die Behauptung in dieser Erklärung, dass das Überwachungszentrum in nunmehr aserbaidschanisch kontrollierten Gebieten Bergkarabachs eingerichtet werden soll, wiederum dahingehend, dass als Standort dafür ein Ort vereinbart wurde, der sehr wohl in Aserbaidschan, keineswegs aber in Bergkarabach liegt. Der Standort sei allerdings Gegenstand von Vereinbarungen zwischen Aserbaidschan und der Türkei.

Auch Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa betonte gegenüber Journalisten des Senders Rossija-24, dass das russisch-türkische Zentrum zur gemeinsamen Überwachung der Einhaltung der Waffenstillstandsauflagen nichts mit der Mission der russischen Friedenstruppen in Bergkarabach gemäß der Waffenstillstandserklärung zu tun hat. "Das sind zwei getrennte Sachen", gab Sacharowa zu wissen